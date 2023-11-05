Дом детства Бритни Спирс выставлен на продажу

Дом в американском штате Луизиана, в котором прошло детство певицы Бритни Спирс, выставили на продажу за 1,2 миллиона долларов, пишет TMZ, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Портал называет эту сумму "ничтожной". При этом два года назад отец поп-звезды нулевых Джейми Спирс продал его всего за две тысячи долларов.

"Жилая площадь дома с тремя спальнями и тремя ванными комнатами составляет 2299 квадратных футов. Он расположен на 1,87 акра земли, есть даже танцевальная студия, где маленькая Бритни начинала свой путь к славе", - говорится в публикации.

Отмечается, что текущий владелец рассчитывает получить хорошую прибыль с учетом того, что в помещениях сохранилась часть оригинальной мебели и даже несколько детских рисунков Спирс.