У Ди Каприо вновь роман с молодой моделью

Об очередном романе американского актера Леонардо Ди Каприо с 25-летней итальянской моделью Витторией Черетти говорят несколько месяцев. Отношения пары стремительно развиваются - мужчина уже успел познакомить избранницу с друзьями и матерью. Несмотря на прошлые недолговечные романы Ди Каприо с молодыми девушками, инсайдеры регулярно говорят о его истинной любви к новой пассии. Кто такая Виттория Черетти и как ей удалось очаровать главного голливудского бабника?

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, роман Ди Каприо и Черетти стал достоянием общественности благодаря папарацци

В конце октября имя Ди Каприо в очередной раз всплыло в заголовках мировых СМИ. Тогда он попал в объектив папарацци в интимной позе с новой возлюбленной: на снимке избранница положила руку на ягодицы звезды, который предстал перед камерами в спущенных брюках.

Девушкой, которую заметили с Ди Каприо, оказалась 25-летняя манекенщица Виттория Черетти. Пара посетила вечеринку в честь Хэллоуина на окраине Западного Голливуда, где провела время до следующего утра.

О романе 48-летнего Ди Каприо с Черетти впервые заговорили еще в августе, когда их свидание в Лос-Анджелесе благодаря фотографам стало достоянием общественности. Незадолго до этого, в июне, Черетти также объявила о расставании с мужем, диджеем Маттео Миллери. Супруги состояли в браке три года.

Отношения актера с моделью развивались стремительно. В сентябре Ди Каприо впервые застали за поцелуем с манекенщицей, а уже через три недели он познакомил избранницу с матерью в Милане, где они посетили музей Пинакотека Амброзиана.

За последние несколько месяцев они провели довольно много времени вместе, и им нравится узнавать друг друга на более глубоком уровне. Инсайдер из близкого окружения Ди Каприо

Девушек Ди Каприо прозвали "Клубом 25"

Леонардо Ди Каприо заработал репутацию звезды, которая встречается с девушками (чаще всего именно моделями) исключительно до 25 лет. В его так называемый "клуб", о котором часто шутят фанаты и репортеры, в разные годы входили модели Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли и Эрин Хитертон, а также именитая актриса Блейк Лайвли. В свое время Ди Каприо также приписывали романы с манекенщицами Тони Гаррн, Келли Рорбах, Ниной Агдал и Камилой Морроне.

Одной из последних связей, в которых подозревали Ди Каприо, были отношения с моделью Викторией Ламас. Тогда ее отец, актер Лоренцо Ламас, в интервью New York Post высказался по поводу отношений дочери с актером. По словам мужчины, она действительно была влюблена в голливудского ловеласа.

Я посоветовал ей относиться к этим встречам как к празднику - просто наслаждаться ими настолько, насколько можно, пока они длятся. И если это продлится дольше, чем обычный отпуск, отлично. А если нет, то просто порекомендовал поберечь свое сердце. Потому что она очень молода.

Среди прочего Ди Каприо не раз замечали на публике вместе с супермоделью Джиджи Хадид, которую сейчас подозревают в романе с не менее именитым актером - Брэдли Купером. В июле знаменитости посетили вечеринку в Хэмптоне, а на следующий день отправились на мероприятие, организованное основателем Tao Group Марком Пэкером в честь Дня независимости США.

Представители голливудского актера и американской модели палестино-голландского происхождения тогда никак не комментировали слухи о возможном романе. Однако, по словам репортера Page Six, пара проводила достаточно много времени в компании друг друга.

Ди Каприо считает Черетти идеалом

Несмотря на прошлые романтические связи мировой звезды, на данный момент Ди Каприо влюблен в Витторию Черетти. Как сообщают инсайдеры, пожелавшие остаться анонимными, актер буквально без ума от модели.

Он считает каждую ее черту невероятной и интригующей. Она очень умна и обладает всеми качествами, которые он ищет в партнере. Ди Каприо встречается только с Черетти, потому что у нее есть все, что он ищет в своем партнере.

К тому же актера привлекает озабоченность манекенщицы экологическими проблемами, к которым он сам неравнодушен. Известно, что телезвезда борется за сохранение океанов и лесов еще с 1998 года. А его возлюбленная в 2020 году снялась для обложки Vogue Italia, призывая помочь Венеции из-за повышения уровня воды в каналах.

Виттория Черетти является дочерью дизайнера Франчески Ладзари. В сопроводительной статье журнала Vogue Italia девушку назвали самой известной моделью Италии. Этот статус помог ей привлечь внимание к проблемам окружающей среды.

Примечательно, что как только в сеть слили совместные снимки Ди Каприо и Черетти, пара пропала с радаров папарацци. Звезды, которые осознали, что за ними всегда пристально наблюдают журналисты, стали появляться на одних и тех же мероприятиях порознь.

"На данный момент они намерены сохранить большую часть своего романа в тайне", - сообщают анонимные источники.