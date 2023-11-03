37-летний Роберт Паттинсон из «Сумерек» впервые станет отцом

Актрису Сьюки Уотерхаус с округлившимся животом засняли на прогулке с актером Робертом Паттинсоном. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пару засняли в Лос-Анджелесе. У актрисы заметили сильно округлившийся живот. Однако Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус пока не делали никаких заявлений и не подтверждали никаких предположений о беременности.

Начиная с 2018 года Уотерхаус состоит в отношениях с актером Робертом Паттинсоном. В декабре прошлого года они дебютировали в свете как пара, появившись на показе Dior в египетском городе Гиза.

"Я в шоке оттого, что счастлива с кем-то в отношениях на протяжении почти пяти лет. Я всегда невероятно взволнована, когда вижу его имя в уведомлениях, всплывающих на экране моего телефона. Я думаю, что он чувствует то же самое по отношению ко мне", - высказалась Уотерхаус о романе с Паттинсоном в интервью The Sunday Times.