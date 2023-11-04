Известный американский актер устроил ДТП в Голливуде

Известный американский актер, звезда сериала "Наследники" Алан Рак устроил ДТП в Голливуде.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, на своем пикапе артист врезался в стену Raffalo's Pizza на перекрестке проспекта Ла Бреа и бульвара Голливуда. Авария произошла 31 октября около девяти вечера. На видео, которым поделилось издание TMZ видно, как электромобиль Рака разнес часть здания и застрял посреди кирпичной стены.

В результате инцидента пострадали два человека. К счастью, их состояние медики оценили как удовлетворительное. В полиции установили, что за рулем Алан Рак находился в трезвом состоянии.

Судя по камерам наблюдения, прежде чем въехать в стену пиццерии, Алан Рак врезался в другой автомобиль, который выбросил на перекресток, а транспорт актера попал в здание.