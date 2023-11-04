Умерла звезда сериала «Клон»

Бразильская актриса Элизанджела, сыгравшая Ноэмию в сериале "Клон", скончалась на 69-м году жизни. Об этом сообщает Globo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О смерти актрисы стало известно 3 ноября. Утверждается, что она почувствовала себя плохо дома, ей стало трудно дышать.

Элизанджелу госпитализировали, и она умерла в больнице в Гуапимирине от сердечного приступа и остановки дыхания. Незадолго до смерти актрису уже госпитализировали из-за серьезных проблем с дыханием, в больнице она провела несколько недель.

В январе 2021 года Элизанджела попадала в больницу с тяжелым случаем коронавирусной инфекции, однако даже после этого не отказалась от антипрививочных взглядов и не стала вакцинироваться.

В "Клоне" Элизанджела исполнила роль донны Ноэмии - супруги Мустафы. Сыгравший роль мужа Ноэмии актер Перри Салес скончался в 2009 году.