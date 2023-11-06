Деми Мур показала тяжелобольного Брюса Уиллиса

Американская актриса Деми Мур после развода с голливудской звездой Брюсом Уиллисом осталась с ним в отличных отношениях.

А на днях артистка навестила бывшего мужа у него дома, передает Day.Az со ссылкой на TSN.

Вместе с тем Мур показала, как выглядит 68-летний Уиллис, которому больше года назад установили страшный диагноз - лобно-височная деменция.

На видео, которым поделились родные Брюса Уиллиса, Деми Мур нежно обнимается с экс-мужем, а он прижимает ее к себе и целует.

Как известно, 30 марта 2022 года дочь Уиллиса и Мур сообщила, что ее отец завершает актерскую карьеру из-за проблем со здоровьем. Позже СМИ узнали о том, что у Уиллиса афазия - расстройство речи, возникающей после повреждения мозга. Из-за него поражаются речевые и когнитивные способности. Впоследствии стало известно, что у звезды "Крепкого орешка" диагностировали страшную болезнь - лобно-височную деменцию, одним из симптомов которой является афазия.