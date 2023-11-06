Звезда "Сумерек", британский актер Роберт Паттинсон впервые станет отцом. Избранница артиста, модель Сьюки Уотерхаус, ждет рождения ребенка.

Впервые слухи о беременности возлюбленной Паттинсона появились еще в октябре, когда пара вместе посетила мероприятие GO Campaign в Лос-Анджелесе. Для события Сьюки выбрала бордовое прозрачное платье, из-под которого виднелся округлый животик.

Как передает Day.Az, на днях папарацци Daily Mail удалось застать пару на прогулке, после чего без сомнений стало ясно, что влюбленные ждут рождения ребенка. Журналистам удалось сделать фото, на которых у Сьюки уже виднелся заметно округлый животик, хотя она выбрала довольно массивный наряд.

В настоящее время пара официально не подтверждает новость о пополнении в их семье. Впрочем, Паттинсон и Уотерхаус всегда держали личную жизнь в тайне и не охотно делились подробностями.

Отметим, модель и актер находятся в отношениях с 2018 года. Однако влюбленные держали это в тайне. Только в декабре прошлого года Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые вместе посетили публичное мероприятие и официально представили себя парой.