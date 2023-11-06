Канадский актер Киану Ривз впервые за долгое время вышел на публику с возлюбленной, художницей Александрой Грант. Об этом сообщает Peopletalk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В субботу, 4 ноября, состоялся гала-вечер Музея искусств округа Лос-Анджелес. Гостями вечера стали Киану Ривз и Александра Грант. Для выхода в свет Грант надела черное платье в пол с разрезом на груди, а Ривз предпочел лаконичный костюм от Gucci. Пара редко появляется на публике, поэтому их совместное появление вызвало фурор.

К ним присоединились и другие звезды, в том числе Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Ким Кардашьян, Эндрю Гарфилд и другие.

Ривз и Грант познакомились в 2009 году во время работы над книгой актера "Ода счастью". Художница рисовала иллюстрации к произведению. Долгое время пара была просто друзьями, но в 2019 году они сообщили о своем романе. Ривз никогда не был женат. У звезды были серьезные отношения с актрисой Дженнифер Сайм.