Отец Джоли назвал дочь "глупой"

Лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус", американский актер Джон Войт записал видео, в котором осудил позицию своей дочери, актрисы Анджелины Джоли, которая ранее призывала к прекращению огня в Секторе Газы.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, Войт не является активным пользователем Instagram, однако опубликовал на своей странице видео на фоне американского флага с объяснениями для звездной дочери. Его крайне возмутили слова об "умышленной бомбардировке палестинских семей", которые ранее Джоли высказывала в своем фотоблоге.

"Я очень разочарован тем, что моя дочь, как и многие другие, не имеет представления о Божьей чести, Божьих истинах. Речь идет об уничтожении истории Божьей земли, Святой земли, Земли евреев. Израильская армия должна защищать свою землю, свой народ. Это война ", - начал говорить Джон Войт.

В частности, оскароносный отец считает, что посты его дочери - это "полный бред". Он резко высказался в сторону людей, считающих приемлемой ситуацию с "уничтожением евреев и христианства".

"Это абсолютная ложь, что Израиль убивает невинных людей. Заставить всех думать, что Израиль уничтожает палестинских детей, - это на самом деле и есть план ХАМАСа. И вы, дураки, называете Израиль причиной проблем? Вам нужно посмотреть на себя и спросить: "Кто я ? Что я?", - сказал актер.

В конце видеообращения Войт добавил, что победа будет за Израилем.

"Израильский народ заботится о людях. Они любят, они заботятся - делают то, чего не понять этим животным. Справедливость победит", - отстоял свое мнение Джон Войт.