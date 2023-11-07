Çok aşk в CinemaPlus: Что происходит, когда встречаешь любовь всей своей жизни?

В сети кинотеатров премиум-класса CinemaPlus эксклюзивно с девятого ноября пройдёт показ турецкой романтической комедии "Çok aşk" (Много любви), сообщили Day.Az в CinemaPlus.

Автор сценария фильма - Хасан Джан Кая, он же исполнил одну из главных ролей, режиссер - Кыванч Баруоню. В фильме снялись - Бушра Пекин, Барыш Йылдыз, Шебнем Сонмез и Угур Юджел.

Зрителям Хасан Джан Кая знаком как один из авторов сценария сериала "1 Erkek 1 Kadın" (Мужчина и женщина) и ведущий ток-шоу "Konuşanlar".

Фильм "Çok aşk" состоит из фрагментов пародий, но несмотря на это, Хасан Джан Кая умело сплетает все эти отрывки в единое целое.

Герой фильма - Джошкун, его самая большая мечта - стать комиком и снимать фильмы. Жизнь Джошкуна, который вместе со своим старшим братом Ирфаном, зарабатывает на жизнь продажей пиратских записей фильмов, принимает совершенно иной оборот, когда он встречает Айлу, любовь всей своей жизни...