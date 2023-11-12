Дженнифер Энистон впала в депрессию после ухода Мэттью Перри из жизни

Актриса Дженнифер Энистон впала в депрессию после ухода из жизни своего коллеги по сериалу "Друзья" - 54-летнего актера Мэттью Перри. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Page Six.

По словам осведомленного источника, случившееся стало шоком для Энистон больше, чем для четверых других исполнителей главных ролей в шоу.

"Из оставшейся пятерки она и Кортни [Кокс] переживают больше всего, и Джен - наиболее остро", - рассказал инсайдер.

Источник напомнил, что менее года назад Энистон потеряла отца.

"Она еще не оправилась после этого, и это абсолютно сбило ее с ног. Она пытается собраться с силами и восстановиться, но получила сокрушительный удар", - уточнил он.

Отец актрисы Джон Энистон играл в сериале "Дни нашей жизни", его не стало в ноябре 2022 года. Дженнифер Энистон называла его "одним из самых прекрасных людей на свете".