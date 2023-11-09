Супермодель Джиджи Хадид и актер Брэдли Купер планируют познакомить дочерей. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Page Six.

По словам инсайдеров, отношения Джиджи Хадид и Брэдли Купера вышли на "новый уровень". Купера привлекает не только красота супермодели, но и ее ум.

"Все становится серьезным очень быстро. Они вместе каждый день. Он считает ее интеллектуально интересной", - сообщил инсайдер издания.

А таблоид Us Weekly сообщает, что Джиджи и Брэдли собираются познакомить друг с другом своих дочерей.

"У них еще не было свидания со своими девочками, но это определенно то, что они обсуждали. Они очень сблизились за последние пару недель", - рассказал близкий пары.