Брэда Питта засняли с новой возлюбленной после бала

Голливудского актера Брэда Питта засняли с возлюбленной Инес де Рамон после бала. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает People.

После того как пара посетила 12-й ежегодный гала-концерт LACMA Art+Film в Лос-Анджелесе, источник сообщил People, что они вместе покинули мероприятие. Папарацци успели заснять их на улице.

"Они были очень любящими. Смеялись и шутили со всеми вокруг. Казалось, что они хорошо проводят время и вместе уехали", - сообщил инсайдер издания.