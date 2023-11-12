Американская актриса и певица Дженнифер Лопес объяснила отказ от макияжа в своих видео для соцсетей. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующее интервью появилось на сайте издания People.

В беседе с редакторами 54-летняя знаменитость рассказала, что она чувствует себя намного увереннее, когда демонстрирует подписчикам естественную внешность. "Когда я снимаюсь в своих видео без макияжа, я на самом деле хочу дать людям понять, что это нормально. Мне нравится быть полностью накрашенной, выглядеть гламурно и быть чем-то вроде Джей Ло, которую все знают. Но есть и ты, без макияжа и без всяких украшений - и это так же красиво", - отметила звезда.

По словам знаменитости, она спокойно может выйти из дома с небрежной прической и с ненакрашенными ресницами. "Это не значит, что я не люблю гламур. Но мне также нравится девушка, которая сидит дома без макияжа, с пучком, в поту и выглядит так, будто только что проснулась", - призналась собеседница издания.

В завершение Лопес призвала читательниц быть настоящими и не стесняться своей натуральной красоты. "Нет ничего более могущественного, чем женщина, которая знает, кто она", - заключила артистка.