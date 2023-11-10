Раскрыта тема бала Met Gala 2024

Редакторы Vogue раскрыли тему ежегодного бала Met Gala. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как стало известно, выставка получила название "Спящие красавицы: пробуждение моды" и будет посвящена 250 нарядам и аксессуарам из постоянной коллекции Института костюма при музее Метрополитен. Как отмечают журналисты, их представят в совершенно ином виде, а именно с помощью высоких технологий, в частности, искусственного интеллекта и цифровых изображений. "Инновационная выставка раздвинет границы нашего воображения и предложит нам испытать мультисенсорные грани одежды. Она усилит наше знакомство с этими шедеврами моды и напомнит, как они ощущаются, двигаются, звучат, пахнут и взаимодействуют с нами при ношении", - рассказала директор музея Метрополитен Марина Келлен.

Уточняется, что экспонаты охватят четыре столетия из постоянной коллекции музея. Среди них - работы таких великих модельеров, как Эльзы Скиапарелли, Ива Сен-Лорана, Кристиана Диора, Юбера де Живанши и других. Многие из предметов одежды "слишком хрупки, чтобы их можно было когда-нибудь снова надеть", подчеркивают редакторы.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее - одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2023 посвятили покойному дизайнеру Карлу Лагерфельду.