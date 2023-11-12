Дочь Брюса Уиллиса рассказала о состоянии больного деменцией отца

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула призналась, что по-прежнему чувствует любовь, исходящую от больного лобно-височной деменцией отца. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Page Six.

"Он все тот же, и, как мне кажется, в этом отношении я осознала, что это лучшее, о чем только можно мечтать. Я вижу любовь, когда рядом с ним. Это мой папа, он любит меня, и это действительно нечто особенное", - заявила Таллула Уиллис.

По словам девушки, семья артиста считает необходимым распространять информацию о болезни отца. Именно поэтому родственники Уиллиса охотно делятся состоянием здоровья звезды "Крепкого орешка".

В конце сентября нынешняя жена звезды "Крепкого орешка" Эмма Хеминг высказалась о прогрессировании деменции мужа. Она рассказала о том, что 68-летний актер страдает от лобно-височной деменции, приводящей к постепенной потере когнитивных способностей, в феврале 2023 года. Состояние актера супруга назвала тяжелым.