Американская певица Кэти Перри выиграла суд за особняк больного ветерана. К концу подошло только первое судебное разбирательство по этому делу, показания по встречному иску артистка даст в ближайшие дни, пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Встав на сторону Кэти Перри, Верховный суд Лос-Анджелеса заключил, что 83-летний Карл Весткотт находился в здравом уме в момент сделки по продаже своего поместья в июле 2020 года. Решение суда станет окончательным через десять дней. Размер ущерба, который будет возмещен Весткоттом за нарушение условий сделки, будет определен в феврале, заявил адвокат певицы.

По мнению сына Весткотта, Перри грозит обвинение в даче ложных показаний. Исполнительница жаловалась, что все это время, пока тянулись судебные разбирательства, не получала доход с аренды купленного дома. Однако под присягой Перри заявляла о намерении жить в нем.

Предметом спора стало поместье площадью 845 квадратных метров с восемью спальнями в калифорнийском городе Монтесито. Кэти Перри и ее супруг, актер Орландо Блум, отдали за него 14,2 миллиона долларов. За неделю до заключения сделки страдающий от заболевания головного мозга Весткотт пережил серьезную операцию. Через неделю после продажи особняка Весткотт пришел в себя и передумал продавать жилье.

Это не единственная покупка американской поп-исполнительницы, ставшая поводом для судебных баталий. В 2017 году Кэти Перри отсудила у монахинь бывший католический монастырь. Одна из них не смогла пережить двухлетние судебные прения.