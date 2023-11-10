Суд обязал компанию Роберта Де Ниро выплатить бывшей помощнице $1,2 млн - ФОТО
Суд присяжных в Нью-Йорке признал невиновным актера Роберта Де Ниро в гендерной дискриминации его бывшей помощницы Грэхем Чейз Робинсон, но обязал компанию артиста Canal выплатить $1,2 млн в качестве компенсации ущерба. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Адвокат Де Ниро, в свою очередь, отметил, что Робинсон изначально требовала взыскать со звезды "Ирландца" $12 млн, но присяжные согласовали меньшую сумму.
Грэхем Чейз Робинсон работала у Роберта Де Ниро с 2008 по 2019 год, уволившись с поста вице-президента по производству и финансам. Как утверждало издание The Guardian, 80-летний актер на протяжении многих лет доверял женщине практически все: от украшения рождественской елки до просьб отвезти его в больницу после падения с лестницы.
После увольнения Де Ниро отказался давать Робинсон рекомендацию для упрощения поиска другой работы. По итогу она подала иск на $12 млн против него.
Адвокат Робинсон заявил, что иногда актер позволял крики и сексистские высказывания в адрес женщины. Он подчеркнул, что экс-помощница не может найти работу и боится выходить из дома после увольнения.
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