Хижину Хагрида из «Гарри Поттера» будут арендовать

На сайте Airbnb теперь можно снять хижину Хагрида из серии фильмов о "Гарри Поттере". Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте.

Дом расположен на востоке Англии. Стоимость аренды зависит от выбранной даты: в декабре нужно будет заплатить $294. Коттедж состоит из гостиной, спальни, ванной комнаты и кухни.

"Попробуйте свои навыки на охоте, расслабьтесь у костра снаружи (котел гигантского размера), наблюдайте за птицами, наслаждайтесь прудом у этого волшебного каменного пространства", - говорится на сайте.