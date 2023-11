Последняя песня The Beatles возглавила британский хит-парад

Британский хит-парад возглавила последняя песня группы The Beatles "Now and Then". Об этом сказано в заявлении компании Official Charts company, которая отвечает за составление и публикацию музыкальных хит-парадов Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В день релиза композиция всего за 10 часов поднялась на 42-е место чарта. 10 ноября она заняла первое место в хит-параде. Таким образом, группа The Beatles побила свой собственный рекорд, в 18-й раз заняв первое место в британском хит-параде.

До этого сообщалось, что группа The Beatles выпустила 2 ноября песню "Now and Then" с вокалом музыканта Джона Леннона.

Изначально композиция прозвучала в эфире радиостанции BBC, а после - стала доступна на всех стриминговых платформах. В ее разработке принимали участие все члены команды The Beatles.

Песня стала первой, которую коллектив выпустил со времен "Real Love" 1996 года.

Композиция "Now and Then" была написана Ленноном в 70-х годах. В 1994 году вдова музыканта Йоко Оно передала демо-версию Полу Маккартни. Тогда The Beatles попытались завершить запись, но не смогли из-за технических ограничений. Песню, записанную на кассете в довольно плохом качестве, удалось фактически заново создать при помощи искусственного интеллекта.

Музыкант Джордж Харрисон добавил к ней звучание электрической и акустической гитар, Ринго Старр записал ударные, а Пол Маккартни - бас и фортепиано. В "Now and Then" включили вокальные партии Маккартни и Старра.