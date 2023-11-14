Мэттью Перри мог сорваться перед уходом из жизни

Бывшая девушка Мэттью Перри Кейти Эдвардс заявила, что актер мог утонуть из-за употребления наркотиков. В беседе с The Sun она предположила, что перед уходом из жизни артист мог сорваться и начать снова употреблять наркотики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам экс-подруги звезды "Друзей", встречавшейся с ним в 2006 году и дружившей, а также работавшей его ассистенткой после, Перри мог принять "какие-то таблетки".

Эдвардс не удивило, что на месте происшествия не нашли таблеток.

"Он был параноиком, он бы принял их все, чтобы не оставить улик, а потом отправился бы за новыми", - рассказала она.

Кроме того, продолжила Эдвардс, ее насторожило, что в соцсетях в последнее время актер называл себя "Мэттменом".

"Трезвым он никогда не вспоминал о Мэттмене. Мэттмен приходил, когда он срывался и чувствовал себя неуязвимым. Когда он был под кайфом, я не принимала наркотики с ним и просила его немного притормозить, а он говорил - нет, я Мэттмен", - вспоминает женщина.

Кроме того, продолжила Эдвардс, во время приема наркотиков Перри любил погружаться в воду и однажды даже залез обнаженным в бассейн соседа.

Мэттью Перри не стало 28 октября 2023 года. Его нашли в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Звезде сериала "Друзья" было 54 года.