Наргиз отменила свой тур по Европе

Певица Наргиз Закирова отменила свой тур по Европе. Об этом она сообщила в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тур должен был начаться с 9 ноября 2023 года, однако был перенесен по неизвестным причинам. Наргиз планирует сообщить о новых датах и времени в кратчайшие сроки. По словам певицы, купленные билеты подлежат возврату, а также действительны на новые числа. Звезда принесла извинения за неудобства.

Концерты в рамках тура Закировой должны были пройти в Женеве и Цюрихе (Швейцария), Риге (Латвия), Праге (Чехия), Билефельде, Берлине, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Бонне и Гамбурге (Германия).