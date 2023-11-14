Леонид Агутин решил открыть ночной клуб

Российский певец Леонид Агутин зарегистрировал компанию под названием "На сиреневой луне" - в честь своей песни. Об этом пишет Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в сфере деятельности данного ООО указано сразу несколько направлений: основные - исполнительское искусство и художественное творчество, дополнительные - рестораны, подача напитков и услуги по доставке продуктов.

Предположительно, Агутин решил открыть ночной клуб. Среди соучредителей с долями по 33,3 процентов сам 55-летний артист, организатор концертов и фестивалей Сергей Мельников и директор концертной площадки "Главclub" Михаил Евграфов.