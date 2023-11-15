Бритни Спирс назвала главную поп-звезду своего времени

Американская певица Бритни Спирс назвала Тейлор Свифт главной поп-звездой своего времени. Об этом Спирс заявила в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам исполнительницы хита Baby One More Time, Свифт ей представили еще в начале карьеры молодой знаменитости. "Это было давно, но круто. Когда я гастролировала с туром Oops, ко мне постучались. Мой друг ассистировал моему менеджеру и сам хотел стать менеджером. Вот он постучался в гримерку и сказал: есть одна девочка, ее зовут Тейлор, она хочет спеть для тебя", - вспомнила Спирс, отметив, что согласилась тогда и к ней зашла юная Свифт.

"Я подумала - вау, она невероятная! Мы сфотографировались, а потом она стала главной поп-звездой нашего поколения. Она собирает стадионы, и я всегда предпочту ее клипы фильмам", - написала Спирс.