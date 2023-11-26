Дуйэн Джонсон раскрыл следующий фильм со своим участием
Актер Дуэйн "Скала" Джонсон на шоу Джимми Фэллона заявил, что следующим его фильмом станет киноадаптация мультфильма "Моана", передает Day.Az.
Джонсон отметил, что съемки в картине позволят ему отдать дань наследию и культуре своего народа.
Сроки производства и детали сюжета полнометражного ремейка "Моаны" неизвестны. Продюсерами нового фильма выступят Джонсон, Дэни Гарсия и Хирам Гарсия в составе компании Seven Bucks Productions, а также Бо Флинн из Flynn Picture Co.
Анимационный фильм "Моана" 2016 года стал хитом для Disney, собрав в прокате более $680 млн. В мультфильме Дуэйн Джонсон озвучивает полубога Мауи. Актер был выбран на роль не только благодаря своим внушительным габаритам, но и происхождению по линии мамы. В знак признания его заслуг перед самоанским народом и из-за дальнего родства с самоанскими вождями Джонсон получил дворянский титул Сейули.
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