Пэрис Хилтон с подросшим сыном рассмешила Сеть забавным видом малыша

Известная американская светская львица, бизнесвумен Пэрис Хилтон порадовала фанатов свежей фотосессией с сыном, которого одела в костюм маленького Коржика из детской передачи "Улица Сезам".

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, на фотографиях, опубликованных в Instagram Хилтон, звездная мама держит на руках своего 10-месячного сына Феликса в синем пушистом костюме монстрика.

Во время фотосессии было изменено несколько локаций. Пэрис с ребенком позировала у бассейна, а затем - в доме.

Интересно, что светская львица также позаботилась о своем роскошном наряде и его соответствием по цвету с костюмом сына. Она выбрала сине-черное платье, дополнив образ идеальной укладкой и макияжем.

"Кажется, у меня зависимость от детских костюмов. Ничего не могу с этим поделать!", - растрогала подписью фото бизнесвумен.

В комментариях фанаты, очарованные забавным видом сына, стали уверять, что Пэрис Хилтон очень идет материнство.

- Ты самая красивая мама, ты сияешь и вдохновляешь меня! А ваш ребенок - ангел. Так красиво!

- Его милое личико так прекрасно и похоже на маму! Как мило!

- Вы только посмотрите на этого Коржика!

Отметим, что мальчик появился на свет благодаря суррогатному материнству в начале 2023 года.

Напомним, недавно светская львица Пэрис Хилтон вместе с мужем, бизнесменом Картером Реумом, отпраздновали годовщину свадьбы.