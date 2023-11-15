https://news.day.az/showbiz/1614570.html Максим Галкин растрогал фотографией с подросшей 10-летней дочерью - ФОТО
Максим Галкин растрогал фотографией с подросшей 10-летней дочерью - ФОТО
Российский шоумен и юморист Максим Галкин, длительное время проживающий на территории Израиля, опубликовал новое фото с 10-летней дочерью Лизой.
Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, свежая фотография появилась у юмориста в Instagram.
В кадре девочка улыбается, сидя на диване в просторной светлой комнате. Дочь звездных супругов одета в джинсы и белую блузку.
Шоумен Галкин сопроводил снимок сердечком и избежал лишних комментариев.
Интересно, что знаменитость не дал возможности выразить свое мнение фанатам. Максим закрыл комментарии.
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