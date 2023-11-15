Максим Галкин растрогал фотографией с подросшей 10-летней дочерью

Российский шоумен и юморист Максим Галкин, длительное время проживающий на территории Израиля, опубликовал новое фото с 10-летней дочерью Лизой.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, свежая фотография появилась у юмориста в Instagram.

В кадре девочка улыбается, сидя на диване в просторной светлой комнате. Дочь звездных супругов одета в джинсы и белую блузку.

Шоумен Галкин сопроводил снимок сердечком и избежал лишних комментариев.

Интересно, что знаменитость не дал возможности выразить свое мнение фанатам. Максим закрыл комментарии.