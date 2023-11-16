Дочь Брюса Уиллиса показала сделанные до болезни актера фото

Младшая дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Талула показала фото, сделанные до болезни актера. Их она опубликовала в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На снимках она проводит время с отцом, который еще не болен деменцией, - гуляет с ним, смеется, держит его за руку.

"Эти фотографии сейчас такие крутые. Люблю тебя всем чертовым сердцем и так горжусь быть твоей Талулой Белль Брюс Уиллис", - написала 29-летняя девушка.

В феврале 2023 года семья звезды "Крепкого орешка" выпустила заявление о том, что его первоначальный диагноз - афазия - оказался неточным, и у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей.