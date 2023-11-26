Стало известно, кто станет ведущим следующего «Оскара»

Юморист Джимми Киммел станет ведущим 96-й церемонии вручения кинопремии "Оскар". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Associated Press.

"Я всегда мечтал провести церемонию вручения "Оскара" ровно четыре раза", - пошутил Киммел.

Исполнительные продюсеры предстоящей церемонии Радж Капур и Кэти Маллан отметили, что комик зарекомендовал себя как один из величайших ведущих "Оскара" всех времен. Они считают, что у Киммела так хорошо получается вести мероприятие из-за идеального сочетания человечности и юмора. Американская академия кинематографических искусств и наук также сообщила, что церемония награждения прошлого года собрала рекордные с 2020 года 18,7 млн зрителей.

При этом в организации добавили, что несмотря на частое появление Киммела на роли ведущего "Оскара" до рекордсмена ему достаточно далеко. Комик Боб Хоуп провел церемонию 19 раз, что на 15 больше, чем у Киммела.

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