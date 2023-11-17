Ирина Шейк мечтает вернуть себе бывшего

Бедная Ирина Шейк не может найти себе места после расставания с Томом Брэди.

Как передает Day.Az со ссылкой на Peopletalk, известная модель желает вернуть себе бывшего возлюбленного.

"Ирина пыталась натравить Тома и Брэдли [Купера] друг на друга - и в итоге потеряла их обоих!" - рассказывает инсайдер изданию RadarOnline. Источник поделился тем, что модель была замечена седьмого ноября, когда входила в квартиру футболиста. "Ирина пытается вернуться в жизнь Тома, но время, возможно, вышло", - добавил он. К слову, издание также отмечает недовольство Тома Брэди в том, что он попал в любовный треугольник с Ириной Шейк и Брэдли Купером.

Напомним, слухи о романе Ирины Шейк и Тома Брэди появились в начале лета. Тогда таблоиды писали, что модель якобы "заинтересована" в отношениях с бывшим футболистом. После их засняли вместе на свидании. Инсайдеры утверждали, что Том долгие годы был парнем ее мечты.