Джастин Тимберлейк впервые появился на публике после скандальных заявлений Бритни Спирс

Известный американский певец и актер Джастин Тимберлейк впервые появился на публике после скандальных заявлений своей бывшей певицы Бритни Спирс, что он заставил ее сделать аборт.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, в частности, знаменитость посетил премьеру мультфильма "Тролли", где он озвучил одного из персонажей. Светское мероприятие состоялось в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса.

Что любопытно, Тимберлейк на премьере был не один. Компанию на светском мероприятии ему составила жена, актриса и модель Джессика Билл. Пара мило позировала перед объективами фотокамер, улыбалась друг другу, обнималась и держалась за ручки.

Таким образом, влюбленные опровергли слухи, что после выхода скандальных мемуаров Бритни Спирс в их браке начались проблемы, и они были на грани развода.

Напомним, в октябре мир увидели скандальные мемуары певицы Бритни Спирс, с которой Джастин Тимберлейк встречался с 1997 года по 2002. В книге исполнительница поделилась откровенными подробностями из своей личной жизни. Не обошла вниманием артистка и бывшего Тимберлейка. Спирс вспомнила, как он заставил сделать ее аборт и порвал с ней через SMS-сообщение.

Актера активно начали критиковать. Более того, даже начались распространяться слухи, что его отменяют в Голливуде. Кроме того, говорили, что жена Джастина была не в восторге от признаний Спирс, что супруги даже были на гране развода.

Сам артист отреагировал на скандальные признания своей бывшей. Он убежден, что сделать аборт было их совместным решением.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!