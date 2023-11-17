Марк Цукерберг показал фото с женой 20-летней давности

В семье основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга праздник. Предприниматель вместе со своей женой Присциллой Чан отмечает 20 лет со дня их первого свидания.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, по случаю особого праздника знаменитости поздравили друг друга в соцсетях. В частности, Цукерберг опубликовал их архивное фото. На снимке пара, обнявшись, мило позировала друг возле друга. Кроме того, изобретатель вспомнил их знакомство.

Оказывается, они встретились случайно. Цукерберг организовал прощальную вечеринку, думая, что его отчисляют из университета. Присцилла присутствовала на мероприятии. Изобретателю понравилась девушка, поэтому он пригласил ее на свидание.

"20 лет с нашего первого свидания. Мы встретились на прощальной вечеринке, которую мои друзья устроили для меня в университете, когда думали, что меня собираются отчислить. Я пригласил ее на свидание, но сказал, что нам нужно поторопиться, поскольку у меня осталось только несколько дней. Позже я создал Facebook, мы поженились, а теперь у меня три замечательные дочери", - поделился Цукерберг.

Присцилла тоже опубликовала их архивное фото. Она отметила, хоть с первого свидания прошлом уже 20 лет, однако муж до сих пор заставляет ее улыбаться, как впервые.

"20 лет с нашего первого свидания. Он все еще постоянно заставляет меня смеяться, и нам всегда хватает безумных приключений. А теперь у нас три маленькие дочери", - прокомментировала фото жена предпринимателя.

Отметим, Марк Цукерберг и Присцилла Чан поженились в мае 2012 года. За время супружеской жизни у пары родились три дочери Максима, Августа, Аурелия.

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