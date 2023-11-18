Крупные американские кинокомпании ответили бойкотом на слова Маска

Крупные американские кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостанавливают размещение рекламы с социальной сети X. Так они ответили на слова ее владельца - предпринимателя Илона Маска. Об этом пишет Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее таким же бойкотом Маску ответили компании Apple, Walt Disney и IBM. Они временно перестали размещать рекламу в X после поддержки Маском антисемитской публикации.

В свою очередь, Илон Маск пригрозил заблокировать любого пользователя X за публичные призывы к геноциду той или иной этнической группы.

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