Дрю Бэрримор сделала новое тату в эфире собственного шоу

Американская актриса Дрю Бэрримор сделала новую татуировку в эфире собственного ток-шоу The Drew Barrymore Show. Соответствующий фрагмент появился на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

48-летняя знаменитость нанесла на кожу рядом с другими рисунками фразу I am human ("Я человек" - прим. "Ленты.ру"). За данной услугой она обратилась к участнику реалити-шоу о татуировщиках Ink Master Джону Месе.

Известно, что указанная надпись стала двенадцатым изображением на теле звезды. Бэрримор отметила, что первый рисунок она набила в 13 лет.

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