Фанатка пришла на концерт Тейлор Свифт и умерла

Певица Тейлор Свифт у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что умерла фанатка, которая пришла на концерт ее тура Eras в Бразилии. Об инциденте в Рио-де-Жанейро также сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Свифт, девушка почувствовала себя плохо на стадионе еще до начала шоу.

"Поверить не могу, что пишу это, но с разбитым сердцем вынуждена сообщить, что мы потеряли фанатку сегодня перед моим шоу. Словами не передать, в каком я отчаянии, не знаю ничего кроме того, что она была невероятно красива и очень молода", - написала звезда.

Бразильская пресса рассказала, что погибшую звали Ана Клара Беневидес, ей было 23 года. Девушке могло стать плохо из-за жары и духоты на стадионе, у нее случился сердечный приступ. Смерть наступила в больнице после госпитализации.

Во время концерта Свифт бросила со сцены бутылку с водой другой фанатке, которой стало плохо, и приостановила шоу, чтобы потребовать от организаторов выдать воду собравшимся.

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