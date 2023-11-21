Шакира избежит тюрьмы за мошенничество с налогами

Колумбийская певица Шакира избежит суда за мошенничество с налогами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на суд Барселоны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках сделки с судом и чтобы избежать тюремного заключения, ей придется выплатить штраф в размере €7,3 млн.

Певицу обвиняли в том, что она уклонилась от выплаты налогов в испанскую казну в размере €14,5 млн между 2012 и 2014 годами.

Летом 2022 года прокуратура Испании попросила приговорить Шакиру к восьми годам и двум месяцам тюрьмы, а также взыскать с певицы штраф в размере €23 млн за неуплату налогов. В свою очередь, исполнительница настаивала на том, что у нее нет никаких непогашенных задолженностей перед испанскими властями.

Певица утверждала, что не была налоговым резидентом Испании в период с 2012 по 2014 год. По ее словам, она получила статус налогового резидента только в 2015 году. Шакира настаивала, что испанская прокуратура развязала против нее клеветническую кампанию и нарушила ее право на неприкосновенность частной жизни.

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