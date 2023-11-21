https://news.day.az/showbiz/1616139.html Рианна надела часы за $400 тысяч на ногу в лосинах
Рианна надела часы за $400 тысяч на ногу в лосинах
Певица Рианна вышла на публику с часами за $400 тысяч на ноге. Об этом сообщает GQ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе в минувшие выходные суперзвезда была замечена с часами Jacob & Co с драгоценными камнями. Ювелирное изделие Рианна надела на лодыжку поверх лосин. Стоимость изделия оценивается в $400 тысяч.
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