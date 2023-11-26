Роберта Паттинсона не хотели брать в «Сумерки»

Американский кинорежиссер и продюсер Кэтрин Хардвик раскрыла детали кастинга в фильм "Сумерки". Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, своими воспоминаниями она поделилась в подкасте Happy Sad Confused.

Она рассказала, что изначально не хотела брать британского актера Роберта Паттинсона на роль Эдварда Каллена из-за потрепанного внешнего вида. "Вместо волос у него была просто черная челка, да и сам он был не в форме, потому что все время тусовался в пабах. А на прослушивание он вообще пришел в заляпанной рубашке", - призналась Хардвик.

После прослушивания продюсеры позвонили ей и спросили, сможет ли она заставить его преобразиться. "Думаю, да. Вы видели его скулы? Мы сделаем ему прическу, он начнет тренироваться и будет великолепен", - ответила тогда режиссер.

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