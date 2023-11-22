Принца Гарри заподозрили в желании скорее помириться с семьей

Младшего сына короля Карла III - герцога Сассекского принца Гарри - заподозрили в желании скорее помириться с королевской семьей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает Daily Mirror.

Как рассказали источники, близкие к двору, принц Гарри решил в ближайшее время позвонить отцу и обсудить возможное примирение. Это будет уже второй их телефонный разговор за месяц. По данным инсайдеров среди придворных, 14 ноября герцог Сассекский и его супруга Меган Маркл звонили Карлу III, чтобы поздравить его с 75-летием.

При этом старший сын монарха - принц Уэльский Уильям - якобы выступает против его сближения с принцем Гарри. Источник заявил, что принц Уильям "никогда не примет Гарри обратно в семью" и пытается сорвать его возможное примирение с отцом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!