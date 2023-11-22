В Баку состоится шоу гигантских роботов "TRANSFORMERS: Спасти планету"

В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 3 декабря состоится шоу гигантских роботов "TRANSFORMERS: Спасти планету", сообщает Day.Az.

Эффектное представление для всей семьи надолго сохранит яркие впечатления у детей и взрослых. Вместе с героями представления зрители отправятся в увлекательное путешествие полное приключений и захватывающих схваток. Гигантские роботы, поражающие воображение, подарят море эмоций.

Спектакль будет представлен 3 декабря в 11:00.

Билеты на мероприятие можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке: https://iticket.az/ru/events/concerts/transformers-giant-robots-show/102897

Телефон для справок: (051) 303 35 40

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