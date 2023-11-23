Дженнифер Лопес уличили в подражании бывшей жене Бена Аффлека

Пользователи сети уличили американскую певицу Дженнифер Лопес в подражании бывшей жене нынешнего супруга Бена Аффлека, актрисе Дженнифер Гарнер. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Папарацци запечатлели 54-летнюю исполнительницу во время похода в кофейню. На ней были надеты серый вязаный свитер, белая рубашка, брюки в тон и кроссовки. При этом она несла в руке небольшую кожаную сумку черного цвета.

Читатели портала не оценили внешний вид артистки в комментариях под материалом. "Не начинай одеваться как Гарнер", "Интересно, кого она пытается копировать?", "Дженнифер Лопес подражает милой и красивой Дженнифер Гарнер. Мы, ее поклонники, знаем, что Лопес завидует ей", "Она мне напоминает другую Дженнифер", "Обожаю Лопес, но в последнее время она очень похожа на Гарнер. Обе красивые женщины", - писали они.

В октябре Дженнифер Гарнер повторила наряд Дженнифер Лопес и вызвала споры в сети. Тогда она посетила спортивное мероприятие в Санта-Монике в мятном кардигане, надетом поверх белой майки, и светло-синих джинсах. Как отметили журналисты Page Six, в сентябре Лопес была замечена в подобном образе на блошином рынке вместе с Аффлеком, с которым она в настоящее время состоит в законном браке.

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