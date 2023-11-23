https://news.day.az/showbiz/1616579.html Ожерелье Элвиса Пресли выставлено на торги
Ожерелье Элвиса Пресли выставлено на торги
Знаменитое ожерелье с львиным когтем, которое ранее находилось в музее Элвиса Пресли в США в штате Теннесси, выставлено на аукцион.
Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, начальная цена украшения с бриллиантами и рубинами составляет 500 тысяч долларов.
Отмечается, что его певец надевал на значимые события: концерты и светские мероприятия. К слову, ожерелье сопровождало Элвиса также на встрече с боксером Мухаммедом Али и на праздновании пятого дня рождения своей дочери.
В общем, тратишь 500 тысяч долларов - получаешь и украшение, и часть истории.
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