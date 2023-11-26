Популярный британский сериал помог наполнить бюджет страны

Перезапуск в Кардиффе популярного британского сериала "Доктор Кто" принес экономике Уэльса как минимум 134,6 миллиона фунтов стерлингов, а также помог создать сотни рабочих мест и послужил катализатором резкого роста местного творческого сектора, говорится в докладе BBC. В материалах рассматривается влияние шоу в период с 2004 по 2021 год, как передает Day.Az об этом пишет Guardian.

Новые сезоны сериала, возобновленного в середине первого десятилетия XXI века, снимали на кардиффской студии корпорации. В докладе отмечается, что это помогло не только наполнить местный бюджет проложило путь к большим шоу по заказу BBC, таким как "Шерлок", а выбор локации стал "поворотным моментом" для Уэльса, ставшего ключевым за пределами Лондона местом для съемок "высококлассной драмы".

"Когда люди говорят: "О, драма стоит 2 миллиона фунтов", это означает, что два миллиона фунтов идут в Кардифф, два миллиона фунтов идут на водителей, офисный персонал, на гостиничные услуги. Работа создает работу", - прокомментировал работавший шоураннером после возрождения "Доктора Кто" уроженец Южного Уэльса Рассел Т. Дэвис.

Отмечающий 23 ноября 60-летний юбилей проект об инопланетном путешественнике во времени, известном как Доктор, был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный и успешный научно-фантастический сериал. Он был законсервирован в 1989 года и перезапущен спустя полтора десятка лет. При съемках обновленного шоу использовались декорации в Кардиффе и его окрестностях, "от пляжей Южного Гламоргана до столичного замка и музеев", что, как отмечается в материале, привело к резкому росту туризма.

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