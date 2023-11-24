Шакира готовится рассказать о жизни с Пике

Шакира решила приоткрыть завесу тайны и рассказать фанатам, что происходило все эти годы на самом деле.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, после того, как Пике ушел из семьи Шакира тяжело переживала разрыв. Отражала это в своих песнях, в которых утверждала, что Пике "обменял Rolex на Casio". В общем, Шакира делала и делает все, чтобы уколоть бывшего.

В испанских СМИ поползли слухи о том, что певица планирует снять фильм. Ее заметили в компании операторов и выводы напросились сами собой. Многие журналисты высказали свое мнение на этот счет: "Сегодня кажется, что если ты известный человек и у тебя нет собственной реальности в виде документального фильма, то ты никто", "Я думаю, речь пойдёт о драме, через которую она прошла. Это будет дисс-песня в документальной форме".

Напомним, о расставании Шакиры и Жерара Пике стало известно в прошлом году. Причиной развода является измена Пике.

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