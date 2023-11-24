https://news.day.az/showbiz/1616939.html У Пэрис Хилтон родился второй ребенок
У Пэрис Хилтон родился второй ребенок
У американской актрисы, певицы и фотомодели Пэрис Хилтон родился второй ребенок.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Артистка опубликовала фотографию детского розового костюма, написав: "Спасибо за мою малышку". Отмечается, что у звезды родилась дочь, которую она назвала Лондон. Вероятнее всего, семья Хилтон повторно обратилась к услугам суррогатной матери.
Меньше года назад (в январе 2023-го) суррогатная мать родила актрисе сына, которого Пэрис и ее супруг назвали Фениксом.
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