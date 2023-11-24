Бритни Спирс заплатит Сэму Асгари за развод
Певица Бритни Спирс договорилась об условиях развода со своим мужем, тренером Сэмом Асгари. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным осведомленного источника, экс-партнеры помирились и вскоре закрепят условия развода официально на устраивающих обоих условиях.
За развод певице придется заплатить мужу, как уточняет инсайдер, шестизначную сумму.
Кроме того, Бритни Спирс продолжает оплачивать аренду квартиры Асгари, обходящуюся в $10 тысяч в месяц.
16 августа стало известно, что Бритни Спирс разводится с Сэмом Асгари спустя год после свадьбы. По данным журналистов, за неделю до этого Асгари сильно поссорился с женой из-за слухов о ее изменах. После этого, по данным СМИ, Спирс и Асгари оборвали все контакты, общались лишь адвокаты.
В своих новых мемуарах "Женщина во мне" Бритни Спирс назвала Асгари "божьим даром". Книга была написана до начала бракоразводного процесса. По словам артистки, после встречи в октябре 2016 года на съемках клипа "Slumber Party" Асгари ей сразу же понравился. Она также призналась, что именно муж-тренер вдохновил ее опротестовать опеку отца, длившуюся 13 лет.
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