Ева Лонгория рассказала о своей самооценке

Американская актриса Ева Лонгория объяснила отсутствие проблем с самооценкой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, размышлениями на данную тему она поделилась в интервью журналу People.

48-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" заявила, что ей повезло вырасти не во времена развития соцсетей. По ее мнению, многие девушки сравнивают себя с недостижимыми образами и подражают им. Лонгория, напротив, вдохновлялась членами своей семьи. "Я родом из семьи независимых, сильных женщин. За такими образцами для подражания мне не пришлось далеко ходить", - отметила она.

Так, мать знаменитости вырастила четверых дочерей, у одной из которых есть особенные потребности. При этом она работала восемь часов в день, ежедневно готовила ужин и присутствовала на каждой школьной репетиции. "Каждый раз думаю, что я могу так же и даже больше", - заключила собеседница издания.

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