Кристофер Нолан защитил супергеройские франшизы

Режиссер Кристофер Нолан защитил от критики голливудские супергеройские франшизы. Об этом кино он поговорил с Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автор "Оппенгеймера" и "Темного рыцаря" заявил, что оригинальные авторские фильмы важны, но есть нужда и в блокбастерах, развивающих уже существующие киновселенные.

"В Голливуде всегда есть баланс. Есть авторитетные названия, за которыми аудитория вернется в кинозал и получит еще больше желаемого. Они всегда были важной частью экономики Голливуда, они платят за съемки и дистрибуцию остальных фильмов. Но всегда должно быть и уважение к тому, что аудитория желает чего-то новенького", - сказал Нолан.

По словам Нолана, одно из больших удовольствий похода в кино - это увидеть трейлер к фильму, о котором вы никогда не слышали, или к фильму, о жанре которого не подозревали.

"Здоровая экосистема Голливуда - это всегда баланс между этими двумя вещами", - заключил он.

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