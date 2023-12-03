Меган Маркл и принц Гарри хотят переехать поближе к Голливуду

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл рассматривают возможность переезда в Лос-Анджелес. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источники, близкие к паре, сообщили TMZ, что Меган и Гарри начали думать о доме в Голливуде после того, как перестали искать виллу в Малибу. На первом месте у пары стоит идея уединенности и комфорта без лишних глаз, но при этом они посещают множество голливудских мероприятий.

Меган Маркл и принц Гарри жили в особняке Тайлера Перри в Беверли Ридж Эстейтс в течение нескольких недель в 2020 году, оставшись практически незамеченными. Сейчас они хотят переехать в аналогичное место, где соседи разделяют опасения по поводу конфиденциальности и безопасности.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. На торжество были приглашены 2,6 тыс. гостей, среди которых были Виктория и Дэвид Бекхэм, Элтон Джон, Опра Уинфри, Серена Уильямс, Джордж и Амаль Клуни и другие звезды. Свадьба герцогов Сассекских обошлась британской казне в $43 млн.

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