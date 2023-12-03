Фанаты Гарри Поттера нашли «пасхалку» в титрах фильмов поттерианы

Фанаты Гарри Поттера нашли "пасхалку" в титрах фильмов о юном волшебнике, пишет Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишут СМИ, внимательные зрители обратили внимание, что логотип кинокомпании Warner Bros, который показывают в начальных титрах каждого фильма о Поттере, с каждой частью становится темнее.

Поклонники поттерианы считают, что таким образом с помощью потемневшего лого создатели фильма показывали, что Волдеморт, главный противник Гарри Поттера, становился сильнее, а положение персонажа Дэниела Рэдклиффа более опасным.

Зрители отметили и тот факт, что для юных поклонников Поттера эта "пасхалка" отражает то, как жизнь становится "более серьезной" с возрастом. Впрочем, для некоторых комментаторов вскрывшиеся подробности стали поводом для радости.

"Это меня так обрадовало, что мне нужно пойти на еще один марафон фильмов про Гарри Поттера", - пишут люди.

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